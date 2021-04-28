الأهلي يستعد لإرسال خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة بشأن ضغط مباريات الدوري

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، لإرسال خطاب رسمي إلي الإتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات المارد الأحمر في الدوري المصري الممتاز.





وكان النادي الأهلي أرسل إلى إتحاد الكرة، خطاب يعترض فيه على جدول مبارياته وضغطها في مدة زمنية قصيرة، حيث سيلعب 10 مباريات في خلال 30 يومًا، بمعدل كل 72 ساعة مباراة.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي، ان هناك خطاب خلال ساعات سيتم إرساله إلى اللجنة المؤقتة، التي تدير الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، بشأن خوض مباراة غزل المحلة يوم الإثنين 3 مايو المقبل في الدور الثاني، قبل أن يلعب جميع مبارياته في الدور الأول.





وأشار المصدر: لماذا عدم لعب مباراة أسوان في الجولة السابعة عشر قبل مباراة غزل المحلة في الجولة 19؟ وليس لها موعد محدد حتي الآن.





وأختتم: ان الأهلي سيطلب خوض مباراتي أسوان ومصر المقاصة في الجولتين 17 و18، قبل مواجهة غزل المحلة، وهذا حق مشروع للنادي، ولا يوجد أي سبب يمنع ترتيب المباريات بشكلها الطبيعي في الدوري.



