Advertisements

الأهلي يستعد لإرسال خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة بشأن ضغط مباريات الدوري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، لإرسال خطاب رسمي إلي الإتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات المارد الأحمر في الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الأهلي أرسل إلى إتحاد الكرة، خطاب يعترض فيه على جدول مبارياته وضغطها في مدة زمنية قصيرة، حيث سيلعب 10 مباريات في خلال 30 يومًا، بمعدل كل 72 ساعة مباراة.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي، ان هناك خطاب خلال ساعات سيتم إرساله إلى اللجنة المؤقتة، التي تدير الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، بشأن خوض مباراة غزل المحلة يوم الإثنين 3 مايو المقبل في الدور الثاني، قبل أن يلعب جميع مبارياته في الدور الأول.

وأشار المصدر: لماذا عدم لعب مباراة أسوان في الجولة السابعة عشر قبل مباراة غزل المحلة في الجولة 19؟ وليس لها موعد محدد حتي الآن.

وأختتم: ان الأهلي سيطلب خوض مباراتي أسوان ومصر المقاصة في الجولتين 17 و18، قبل مواجهة غزل المحلة، وهذا حق مشروع للنادي، ولا يوجد أي سبب يمنع ترتيب المباريات بشكلها الطبيعي في الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي إنبي الأهلي إتحاد الكرة

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمن يوافق على عودة المصري لـ"استاد بورسعيد" باستثناء الأهلي والزمالك

أخر تطورات أزمة الأهلي واتحاد الكرة ومصير مباراة بيراميدز

بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. صدام قوي بين اتحاد الكرة والأندية

صدام ناري جديد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب القمة

المقاولون يتراجع عن أزمة الزمالك

عبد الحفيظ يعترض على حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى