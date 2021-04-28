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الاتحاد الأوروبي يوافق على معاهدة التجارة بعد البريكست

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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وافق المشرعون الأوروبيون على التصديق النهائي على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد ما يقرب من خمس سنوات من قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد.

صدق برلمان المملكة المتحدة بالفعل علي الاتفاق، الذي تم الانتهاء منه عشية عيد الميلاد، ودخل حيز التنفيذ بشكل مشروط في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي، وهو ما يمثل العقبة القانونية النهائية. وقد صادق المشرعون في البرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة بأغلبية 660 صوتًا مقابل 5 معترضين وامتناع 32 عن التصويت. وجرت عملية التصويت الثلاثاء لكن لم تعلن النتائج حتى صباح الأربعاء.

انضمت المملكة المتحدة إلى الكتلة في عام 1973. وفي نقاش قبل التصويت، انتقد العديد من المشرعين رحيل بريطانيا لكنهم أصروا على أن التصديق على النص هو الخيار الأفضل لتجنب الاضطرابات الاقتصادية وضمان سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وسط التوترات المستمرة بين لندن وبروكسل بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، قال البرلمان الأوروبي أيضًا إن الاتفاقية ستوفر أدوات قانونية إضافية "لمنع الاختلاف الأحادي الجانب عن الالتزامات التي وقع عليها الطرفان والحماية منه ".

في وقت سابق من هذا العام، اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بخرق القانون الدولي بعد أن مددت حكومة المملكة المتحدة من جانب واحد حتى أكتوبر فترة سماح لعدم إجراء فحوصات على البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.وقد أدت هذه الخطوة إلى قيام الاتحاد الأوروبي ببدء إجراءات قانونية ضد دولتها الأعضاء السابقة.

أيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة لكنها ظلت جزءًا من السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتجنب الفحوصات الجمركية على حدود الإقليم مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وساعدت الحدود الأيرلندية المفتوحة في دعم عملية السلام التي أنهت عقودًا من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية.

لكن تصاعدت التوترات والعنف في الأسابيع الأخيرة، حيث قال النقابيون إن الترتيب الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي كان بمثابة إنشاء حدود بين الإقليم وبقية المملكة المتحدة.

كما شوهدت حساسية وضع أيرلندا الشمالية في سبتمبر عندما نظر البرلمان البريطاني في التشريع الذي كان من شأنه أن يمنح حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون سلطة تجاوز جزء من اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية

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