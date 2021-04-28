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بطولة ويمبلدون قد تسمح بحضور 25% من السعة الإجمالية للجماهير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
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تتجه بطولة ويمبلدون للتنس نحو السماح بحضور 25% من سعة ملاعبها خلال نسخة العام الحالي للبطولة نظرا لقيود جائحة كورونا والتي تشمل الفعاليات التي تقام في الأماكن المفتوحة ايضا.

وكشف ايان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا المستضيف للبطولة، وسالي بولتون الرئيس التنفيذي، عن خطط استضافة نسخة العام الحالي للبطولة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

ولم يتم إتخاذ قرارات بعد فيما يخص الجائزة النهائية للفائز باللقب وعدد التذاكر التي سيتم طرحها، حيث يعتمد الأمر على قرارات الحكومة عند انطلاق البطولة يوم 28 يونيو المقبل.

وسيتم طرح تذاكر نسخة العام الحالي لويمبلدون بنفس أسعار نسخة 2020 والتي ألغيت بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال بولتون "في الوقت الراهن سنطبق الإرشادات الحالية للفعاليات الخارجية، ما يعني أن الحضور الجماهيري سيبلغ 25% من سعة ملاعبنا".

وأضاف "تم اللجوء لهذا الأمر نظرا التحديات الهائلة التي تواجه طرح التذاكر ، وفي الوقت الذي مازال فيه من المبكر وضع اللمسات الأخيرة على سعة الملاعب، سنعمل بجدية للمحافظة على نمط المشجعين الذي تشتهر به ويمبلدون، بجانب العمل بجدية للمحافظة على الأداء المالي للبطولة والخدمات التي نقدمها لاتحاد التنس".

وسيتم تأجيل عملية طرح التذاكر لأطول فترة ممكنة لكي يتمكن نادي عموم إنجلترا من منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.

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