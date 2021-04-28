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خالد الصاوي:"بحمد ربنا إني مشارك في القاهرة كابول"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "القاهرة كابول"، مُشيرًا إلى أنه يحمد الله على أنه أتاح له العمل فيه.

وقال خالد الصاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة extra news، مع الإعلامي رامي رضوان، أن كل طاقم العمل كانوا ينظرون للمسلسل على أنه خطوة للأمام في مسيرة كلا منهم.

كما أعرب خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة نتيجة لتعاونه مع صناع وأبطال هذا المسلسل، وتحديدًا الفنان نبيل الحلفاوي، مُشيرًا إلى أنه ليس هناك ممثلاً في مصر كان سيستطيع تقديم الدور الذي يقدمه خلال الأحداث.

وعن تصريحه بأن شخصية الضابط عادل التي يجسدها بأنها من أصعب الشخصيات التي قدمها، فقال :" الشخصية تبان عادية، بس السؤال الصعب هتمثلها إزاي، لأنك لو حاولت تبقى طبيعي وعادي أوي، ممكن تخرج منك الشخصية للجمهور على أنها شخصية سطحية، ولو حاولت إنك تزودها بتفاصيل مش بتاعتها، فده ممكن يضيع المعنى الأصلي للشخصية".

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