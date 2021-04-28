Advertisements

احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements


بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لإستقبال المواطنين مجانًا على مدار يومى التاسع والعشرون والثلاثون من شهر إبريل الجارى.

وذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى