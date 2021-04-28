



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 ابريل 2021.





سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-4-2021





سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



