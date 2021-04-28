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قبل مواجهة أهلي بنغازي.. وفاق سطيف يعلن صرف كل مكافآت اللاعبين العالقة عن المباريات الأخيرة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري إنه قام بصرف كل مكافآت اللاعبين العالقة عن المباريات الأخيرة، وذلك استعدادا للمواجهة الحاسمة التي تجمعه بضيفه أهلي بنغازي الليبي غدا الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الكونفيدرالية.

وذكر سطيف في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أن الإدارة قامت بصرف كل مكافآت اللاعبين العالقة عن المباريات التي تغلب فيها الفريق على أندية جمعية عين مليلة ووداد تلمسان وجمعية أولمبي الشلف وشبيبة القبائل.

وأوضح ذات المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو "وضع اللاعبين في أفضل الظروف قبل مواجهة أهلي بنغازي".

ويتعين على وفاق سطيف المتذيل الفوز على الفريق الليبي الوصيف مع خسارة أو تعادل إنييمبا النيجيري صاحب المركز الثالث أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، المتأهل سلفا لدور الثمانية، لحسم تأشيرة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

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قبل مواجهة أهلي بنغازي

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