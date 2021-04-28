Advertisements

فورمولا وان.. إيلوت سائقاً بديلاً لفريق ألفا روميو

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements
وقع السائق البريطاني كالوم إيلوت عقدا ليكون سائقا بديلا ثانيا في فرق ألفا روميو، وسيحظى بفرصته الأولى لإظهار ما لديه يوم الجمعة عندما يشارك في التجربة الحرة لسباق الجائزة الكبرى البرتغالي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويعد إيلوت /22 عاما/ جزء من نظام فيراري، ومن قبل شارك في الاختبارات مع فيراري. وذكرت تقارير أن فريق هاس كان يدرس ضمه للمشاركة بأسمه في السباقات هذا الموسم ولكنه خسر أمام نيكيتا مازيبين ومايك شوماخر.

وذكر ألفا روميو أن إيلوت سيتقاسم مهام السائق البديل مع روبرت كوبيكا، الذي لن يكون متواجدا في بعض السباقات بسبب تسابقه والتزاماته في فئات أخرى.

وكان إيلوت هو وصيف بطولة فورمولا-2 العام الماضي، وخسر أمام شوماخر، وسوف يتنافس على عدد غير محدد من التجارب الحرة الأولى لفريق ألفا روميو هذا العام.

أخبار تهمك

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى