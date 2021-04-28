فورمولا وان.. إيلوت سائقاً بديلاً لفريق ألفا روميو

وقع السائق البريطاني كالوم إيلوت عقدا ليكون سائقا بديلا ثانيا في فرق ألفا روميو، وسيحظى بفرصته الأولى لإظهار ما لديه يوم الجمعة عندما يشارك في التجربة الحرة لسباق الجائزة الكبرى البرتغالي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.





ويعد إيلوت /22 عاما/ جزء من نظام فيراري، ومن قبل شارك في الاختبارات مع فيراري. وذكرت تقارير أن فريق هاس كان يدرس ضمه للمشاركة بأسمه في السباقات هذا الموسم ولكنه خسر أمام نيكيتا مازيبين ومايك شوماخر.





وذكر ألفا روميو أن إيلوت سيتقاسم مهام السائق البديل مع روبرت كوبيكا، الذي لن يكون متواجدا في بعض السباقات بسبب تسابقه والتزاماته في فئات أخرى.





وكان إيلوت هو وصيف بطولة فورمولا-2 العام الماضي، وخسر أمام شوماخر، وسوف يتنافس على عدد غير محدد من التجارب الحرة الأولى لفريق ألفا روميو هذا العام.



