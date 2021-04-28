"غيوم وارتفاع الحرارة".. اعرف تفاصيل طقس الكويت اليوم





حالة الطقس في الكويت

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



