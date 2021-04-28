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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي يتصدر خلالها كرستيانو رونالدو جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 25 هدف.

وخلال هذه الجولة غاب كل من رونالد صحبت فريقه يوفنتوس وروميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان أمام سبيزيا من التسجيل أي أهدافًا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 25 هدفًا.
2- روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 21 هدفًا.
3- لويس مورييل، أتالانتا، 19 هدفًا.
4- سيمون نوانكو، كروتوني، 19 هدفًا.
5- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 18 هدفًا.
6- لورينزو إنسيني، نابولي، 17 هدفًا.
7- دوسان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 17 هدفًا.
8- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 15 هدفًا.
9- جواو بيدرو، كالياري، 15 هدفًا.
10- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 15 هدفًا.
11- دوفان زاباتا، أتالانتا، 14 هدفًا.

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