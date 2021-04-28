ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:03 ص
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي يتصدر خلالها كرستيانو رونالدو جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 25 هدف.
وخلال هذه الجولة غاب كل من رونالد صحبت فريقه يوفنتوس وروميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان أمام سبيزيا من التسجيل أي أهدافًا.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 25 هدفًا.
2- روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 21 هدفًا.
3- لويس مورييل، أتالانتا، 19 هدفًا.
4- سيمون نوانكو، كروتوني، 19 هدفًا.
5- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 18 هدفًا.
6- لورينزو إنسيني، نابولي، 17 هدفًا.
7- دوسان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 17 هدفًا.
8- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 15 هدفًا.
9- جواو بيدرو، كالياري، 15 هدفًا.
10- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 15 هدفًا.
11- دوفان زاباتا، أتالانتا، 14 هدفًا.
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