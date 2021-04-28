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ننشر تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 28-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائلاً للحرارة نهاراً.

الرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية. وستكون حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند 14:19 والمد الثاني عند 01:57 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفي بحر عمان، يكون خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند 11:01 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 16:40 والجزرالثاني عند الساعة 04:55.

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