مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء 28-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021.





مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021





بيراميدز ضد نامونجو التنزاني – 9 مساءً - beIN Sports HD 4





الصفاقسي ضد جراف دي داكار – 11 مساءً - beIN Sports HD 3





الرجاء المغربي ضد ناكانا الزامبي – 11 مساءاً - beIN Sports HD 4





النجم الساحلي ضد ساليتاس البوركيني – 11 مساءً - beIN Sports HD 5





وفاق سطيف ضد أهلي بنغازي الليبي – 11 مساءً - beIN Sports HD 6





إنييمبا ضد أورلاندو بيراتس – 11 مساءً - beIN Sports Connect





نهضة بركان ضد القطن الكاميروني – 11 مساءً - beIN Sports HD 7





شبيبة القبائل ضد نابسا ستارز – 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium



