Advertisements
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء 28-4-2021
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:04 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021.
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021
بيراميدز ضد نامونجو التنزاني – 9 مساءً - beIN Sports HD 4
الصفاقسي ضد جراف دي داكار – 11 مساءً - beIN Sports HD 3
الرجاء المغربي ضد ناكانا الزامبي – 11 مساءاً - beIN Sports HD 4
النجم الساحلي ضد ساليتاس البوركيني – 11 مساءً - beIN Sports HD 5
وفاق سطيف ضد أهلي بنغازي الليبي – 11 مساءً - beIN Sports HD 6
إنييمبا ضد أورلاندو بيراتس – 11 مساءً - beIN Sports Connect
نهضة بركان ضد القطن الكاميروني – 11 مساءً - beIN Sports HD 7
شبيبة القبائل ضد نابسا ستارز – 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
Advertisements