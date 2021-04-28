Advertisements

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء 28-4-2021

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 28-4-2021

بيراميدز ضد نامونجو التنزاني – 9 مساءً - beIN Sports HD 4

الصفاقسي ضد جراف دي داكار – 11 مساءً - beIN Sports HD 3

الرجاء المغربي ضد ناكانا الزامبي – 11 مساءاً - beIN Sports HD 4

النجم الساحلي ضد ساليتاس البوركيني – 11 مساءً - beIN Sports HD 5

وفاق سطيف ضد أهلي بنغازي الليبي – 11 مساءً - beIN Sports HD 6

إنييمبا ضد أورلاندو بيراتس – 11 مساءً - beIN Sports Connect

نهضة بركان ضد القطن الكاميروني – 11 مساءً - beIN Sports HD 7

شبيبة القبائل ضد نابسا ستارز – 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى