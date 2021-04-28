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الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبد الشافي بعد الإصاية بكورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبد الشافي، لاعب الفريق المصاب بفيروس كورونا المستجد.


وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا عقب مواجهة الإنتاج الحربي، والتي غاب بسببها عن لقاء البنك الأهلي الأخيرة.


حيث أكد المصدر، أن محمد عبد الشافي لا يعاني من أعراض قوية حتى هذه اللحظة، وحالته الصحية مستقرة.
وأشار المصدر، أنه تواصل مع عبد الشافي، للاطمئنان على صحته باستمرار، مؤكدًا أن اللاعب حالته الصحية مستقرة.

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كورونا الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبد الشافي الزمالك

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