ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة المقبلة في المسابقة.





و يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 1 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 73 نقطة

2 – ريال مدريد – 71 نقطة

3- برشلونة – 71 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – ريال بيتيس _ 50 نقطة

7 – فياريال – 49 نقطة

8 – غرناطة ـــ 42 نقطة

9 ـــ سيلتا فيغو ـــ 41 نقطة

10 – أتلتيك بلباو – 41 نقطة

11 – أوساسونا _ 40 نقطة

12 – ليفانتي ــ 38 نقطة

13 – قادش ـــ 37 نقطة

14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17- إلتشي – 30 نقطة

18- بلد الوليد _ 29 نقطة

19 – هويسكا – 27 نقطة

20 – إيبار – 23 نقطة



