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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:07 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة المقبلة في المسابقة.
و يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 1 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:
1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 73 نقطة
2 – ريال مدريد – 71 نقطة
3- برشلونة – 71 نقطة
4 – إشبيلية – 70 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة
6 – ريال بيتيس _ 50 نقطة
7 – فياريال – 49 نقطة
8 – غرناطة ـــ 42 نقطة
9 ـــ سيلتا فيغو ـــ 41 نقطة
10 – أتلتيك بلباو – 41 نقطة
11 – أوساسونا _ 40 نقطة
12 – ليفانتي ــ 38 نقطة
13 – قادش ـــ 37 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة
17- إلتشي – 30 نقطة
18- بلد الوليد _ 29 نقطة
19 – هويسكا – 27 نقطة
20 – إيبار – 23 نقطة
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