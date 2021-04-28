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مواعيد مباريات الدوري التركي الأربعاء 28-4-2021
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:09 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021
جوزتبه ضد طرابزون – 3 عصراً - beIN Sports HD 7
قيصري سبور ضد دينيزليسبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR
فاتح قرا ضد أنطاليا سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR
جالاتا سراي ضد قونيا سبور – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
ريزا سبور ضد بيشكتاش – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
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