Advertisements

مواعيد مباريات الدوري التركي الأربعاء 28-4-2021

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021

جوزتبه ضد طرابزون – 3 عصراً - beIN Sports HD 7

قيصري سبور ضد دينيزليسبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR

فاتح قرا ضد أنطاليا سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR

جالاتا سراي ضد قونيا سبور – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

ريزا سبور ضد بيشكتاش – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

أخبار تهمك

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى