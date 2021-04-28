مواعيد مباريات الدوري التركي الأربعاء 28-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 28-4-2021





جوزتبه ضد طرابزون – 3 عصراً - beIN Sports HD 7





قيصري سبور ضد دينيزليسبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR





فاتح قرا ضد أنطاليا سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR





جالاتا سراي ضد قونيا سبور – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR





ريزا سبور ضد بيشكتاش – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR



