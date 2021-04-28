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قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:15 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة مقديشو.

 

ووفقًا لموقع "جوهر" الصومالي، انفجرت سيارة مفخخة عند الباب الأمامي لمركز الاعتقال بالقرب من منطقة إكس كونترول أفغوي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

 

وقال مسؤول حكومي، إن الإنفجار أدى إلى إصابة مدنيين، مشيرا إلى أن "الهدف من الانفجار هو إدخال السيارة داخل السجن لكنها لم تتمكن من المرور عبر الجدار بسبب ضيقه".

 

وذكر الموقع الصومالي، أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.

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مقديشو قتلى وجرحى تفجير انتحاري الصومال

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