مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة في إصابات ووفيات كورونا خلال الموجة الثالثة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الموجه الثالثة، معربًا عن أمله أن تخلص الموجة الثالثة سريعًا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة التي تم الإعلان عنها بالأمس خلال بيان وزارة الصحة هي نتائج الأسبوعين الماضيين؛ لكونه الحالات الشديدة تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.



وتابع، أن فيروس كورونا وباء عالمي وليس من المنطقي إخفاء أي شيء أو معلومة تخصه، مشددًا على أن مصر ادت دور كبير في حماية المواطنين من هذا الوباء بخطوات إيجابية واضحة، وبدأت الاجراءات الاحترازية الوقائية قبل ظهور إصابات كورونا داخل مصر، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم تمامًا عدد أجهزة التنفس الصناعي والاحتياطي الاستراتيجي والدخول بعمق في معالجة أي احتمالية لنقص الأكسجين، وتوفير كميات كبيرة جدًا منه.

