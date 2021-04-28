ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 22 ألفًا و231 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 24 ألفا و884 إصابة، وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأعلن المعهد، عن تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 331 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وكانت ألمانيا، سجلت أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر(كانون أول)الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.