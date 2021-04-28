الأرصاد: الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 28 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم السادس عشر من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم