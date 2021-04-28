هل الموجة الثالثة لكورونا من سلالة جديدة؟.. عوض تاج الدين يرد (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، إنه حتى هذه اللحظة لم نشهد تغيرا جذريا في الأعراض الإصابة بكورونا خلال الموجه الثالثة للفيروس، ومازلنا نرى حالات إصابة بدون أعراض، وإصابات بأعراض بسيطة تتشابه مع الأنفلونزا الموسمية ومع أعراض الموجه الأولى والثانية.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن هناك أعراض لم تختلف عن الموجات الأخرى مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، ووجود بعض الأعراض الباطنية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، مع وجود بعض الأعراض التحسسية مثل حساسية الجلد والعين.



وتابع، أنه لم تظهر أعراض جديدة تُشير لظهور سلالة جديدة لكورونا أدت لأعراض خطيرة لم تكن موجودة من قبل، مستدلًا على ذلك بعلاج أعداد كبيرة من المواطنين بالعزل المنزلي، مؤكدًا أن أي مرض فيروس حتى الأنفلونزا الموسمية قد يكون لها بعض التداعيات التي تؤثر على الاجهزة الأخرى، منوهًا بأن الفيروس مرض تنفسي والعضو الأساسي الذي يعاني منه هو الجهاز التنفسي.

