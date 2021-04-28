بشرى : "أبطال الاختيار2 تأثروا بتضحيات الشهداء وبكوا مثل باقي المصريين"

تحدثت الفنانة بشرى عن تفاصيل

مشاركتها في مسلسل "الاختيار2"، مُشيرة إلى أنها لم تلتقِ بزوجة الشهيد محمد مبروك، لكنها تواصلت معها هاتفيًا قبل البدء في تصوير مشاهدها بالمسلسل، وكذلك بعد مرور الأسبوع الأول على عرض المسلسل، مُؤكدة أنها استمدت سلوكياتها من خلال الفيديوهات الخاصة بزوجة الشهيد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.



وقالت بشرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الممثلين المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" كانوا شهود عيان على ما حدث في أرض الواقع، الذي ظهر جزء منه في مسلسل الاختيار، حيث بكى الممثلين مثل باقي المصريين بسبب الأحداث التي وقعت في مصر، وأنهم تأثروا بتضحيات الشهداء.



ووجهت الفنانة بشرى التحية للفنان إياد نصار الذي قدم دور الضابط الشهيد محمد مبروك، مُشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة من العمل معه على الرغم من المشاهد القليلة التي كانت بينهم.



وتؤدي الفنانة بشرى، دور زوجة الشهيد محمد مبروك الذي خانه أحد زملاءه، وسهل قتله ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2، الذي يتم عرضه للعام الثاني على التوالي، بعد أن تم عرض الجزء الأول منه في عام 2020، وحصل على نسب مشاهدات مرتفعة على الرغم من المسلسلات المختلفة.