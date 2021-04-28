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دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان وثوابه العظيم
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:42 ص
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ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في شهر رمضان الكريم وخاصة في اليوم السادس عشر من رمضان لعام 1441 هجريا، حيث أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان
وعن دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ".
ثواب دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم
وعن ثواب دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم، أنه من دعا هذا الدعاء أعطى يوم خروجه من قبره نورا ساطعا يمشى به، وحلة يلبسها، وناقة يركبها، وسقي من شراب الجنة.
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