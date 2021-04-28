مستشار الرئيس يوضح مدى إمكانية فرض حظر التجوال حال زيادة إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، تعقيبًا على إمكانية فرض حظر التجوال في مصر حال تزايد إصابات كورونا، إن فيروس كورونا مرض مُعدي، وطريقة انتشاره لم تتغير، حيث أنه ينتقل من شخص مُصاب لعدة أشخاص وقد يتحول بعضهم لإصابات خطيرة.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن أي شخص قد يكون مُصاب بالفيروس دون أن يدري ويتواجد في الشوارع وبوسائل النقل، أو قد تكون الأعراض تشبه أعراض البرد العادي مثل العطس والرشح، مشددًا على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس.



وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحة، أن الدولة المصرية حريصة على إحداث توازن شديد الدقة بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وبين الحالة الاقتصادية، مشددًا على أن لجنة الازمة مستمرة في عملها لاتخاذ أي قرار حال تطلب الأمر ذلك، منوهًا بأنه حتى الآن لا نحتاج للإغلاق وفرض حظر التجول، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الشديد، حتى لا تتزايد أعداد الإصابات، ويزيد الضغط على القطاع الطبي.

