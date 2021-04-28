مقتل أكثر 10 أشخاص في هجمات بشمال بوركينا فاسو

استهدفت سلسلة هجمات دامية، ليل الاثنين الثلاثاء، عددا من القرى شمال بوركينا فاسو، أسفرت عن سقوط أكثر من 10 أشخاص، بينما كان مسؤول محلي تحدث عن سقوط 15 قتيلا.

ووفقًا لوزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة، في بوركينا فاسو، أوسيني تامبورا، توغل مسلحون في عدد من بلدات الساحل سوفوكيل وياتاكو وتاو، وسيتينغا في إقليم سينو.

وقام المسلحون، بأعمال ترهيب ونهب واغتيال ضد المدنيين.

ومنذ 2015، تشهد بوركينا فاسو، هجمات باستمرار، وشمال البلاد هي المنطقة الأكثر تضررا من ممارسات "الجهاديين" التي أدت إلى سقوط أكثر من 1300 قتيل ونزوح أكثر من مليون داخل البلاد هربا من مناطق العنف.