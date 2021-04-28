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هواوي تعلن انخفاض مبيعاتها بنسبة 16.5٪ وسط العقوبات الأمريكية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول تراجعت بعد أن باعت علامتها التجارية هونور للهواتف الذكية منخفضة السعر، لكن تحسنت الربحية.

وقالت الشركة إن المبيعات تراجعت بنسبة 16.5٪ عن العام السابق لتصل إلى 152.2 مليار يوان (23.5 مليار دولار) ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الإيرادات لوحدتها الاستهلاكية. ولم تذكر أرباحا لكنها قالت إن هامش ربحها تحسن 3.8 نقطة مئوية إلى 11.1 بالمئة.

تكافح شركة هواوي، أول علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا في الصين، للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية بعد العقوبات الأمريكية التي دمرت مبيعات الهواتف الذكية، والتي كانت في يوم من الأيام من بين أعلى المبيعات في العالم. تعد الشركة أيضًا أكبر صانع لمعدات الشبكات التي تستخدمها شركات الهاتف والإنترنت.

وتقول واشنطن إن الشركة تشكل مخاطرة أمنية وقد تسهل التجسس الصيني، وهو اتهام تنفيه هواوي. تمنع العقوبات الوصول إلى رقائق وخدمات المعالجات الأمريكية بما في ذلك موسيقى جوجل والتطبيقات الشائعة الأخرى. تصمم هواوي رقائقها الخاصة، لكن يُمنع المصنِّعون من استخدام التكنولوجيا الأمريكية المطلوبة لإنتاجها.

تم بيع Honor في نوفمبر على أمل إنعاش المبيعات من خلال فصلها عن العقوبات المفروضة على الشركة الأم. ولم يذكر إعلان يوم الأربعاء أي تفاصيل عن مبيعات معدات الشبكة والمستهلكين وخطوط الأعمال الأخرى. وقال إريك شو، أحد المديرين التنفيذيين الثلاثة الذين يتناوبون كرئيس لشركة هواوي، في بيان: "سيكون عام 2021 عامًا آخر مليئًا بالتحديات بالنسبة لنا، ولكنه أيضًا العام الذي ستبدأ فيه استراتيجيتنا التنموية المستقبلية في التبلور".

استجابت هواوي من خلال التأكيد على مبيعاتها في الصين والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والشبكات الصناعية وغيرها من التقنيات الأقل عرضة للضغط الأمريكي. كما تمتلك هواوي مخزونًا من الرقائق الأمريكية للهواتف الذكية المتطورة، لكن قال المديرين التنفيذيين إن هذه الرقائق تُستنفد. ولم يذكر إعلان الأربعاء أي تفاصيل عن مبيعات معدات شبكتها أو خطوط الأعمال الأخرى.

تقول شركة هواوي، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شينزين الجنوبية، إنها مملوكة للموظفين الصينيين الذين يشكلون نصف قوتها العاملة البالغة 197 ألفًا في 170 دولة. وبدأت الشركة في الإبلاغ عن النتائج المالية قبل عقد من الزمن في محاولة لتهدئة المخاوف الأمنية الغربية.

في وقت سابق، أعلنت شركة هواوي أن مبيعاتها من الهواتف ومعدات الشبكة وغيرها من التقنيات ارتفعت بنسبة 3.8٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 891.4 مليار يوان (135.8 مليار دولار)، لكن هذا النمو انخفض عن 19.1٪ في عام 2019.

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