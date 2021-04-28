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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 28-4-2021

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:49 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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افتتحت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 28-4-2021 على تراجعات جماعية لمؤشراتها.

 

وهبط مؤشر" egx30"  الرئيسي بنسبة 0.45% ليصل إلى مستويات 10543.47 نقطة، كما تراجع  مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" egx70"  بنسبة 0.95%  ليصل إلى مستويات 2060.12 نقطة،  وطالت الخسائر  المؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 0.81% إلى 2979.04 نقطة.

 

وشهد  نحو 7  أسهم في بداية التداولات ايقافهم   التعاملات عليهم  لمدة 10 دقائق لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها 5%،  وملت تلك الأسهم كلا من أسهم الأهرام للطباعة والتغليف،  النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مينا فارما للأدوية، الملتقي العربي للاستثمارات،  العربية للخزف، العبور للاستثمار العقاري،  مستشفى النزهة الدولية.

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