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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 28-4-2021
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:49 ص
محمد عصام
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افتتحت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 28-4-2021 على تراجعات جماعية لمؤشراتها.
وهبط مؤشر" egx30" الرئيسي بنسبة 0.45% ليصل إلى مستويات 10543.47 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" egx70" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستويات 2060.12 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 0.81% إلى 2979.04 نقطة.
وشهد نحو 7 أسهم في بداية التداولات ايقافهم التعاملات عليهم لمدة 10 دقائق لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها 5%، وملت تلك الأسهم كلا من أسهم الأهرام للطباعة والتغليف، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مينا فارما للأدوية، الملتقي العربي للاستثمارات، العربية للخزف، العبور للاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولية.
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