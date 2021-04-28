هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 28-4-2021

افتتحت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 28-4-2021 على تراجعات جماعية لمؤشراتها.

وهبط مؤشر" egx30" الرئيسي بنسبة 0.45% ليصل إلى مستويات 10543.47 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" egx70" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستويات 2060.12 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 0.81% إلى 2979.04 نقطة.

وشهد نحو 7 أسهم في بداية التداولات ايقافهم التعاملات عليهم لمدة 10 دقائق لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها 5%، وملت تلك الأسهم كلا من أسهم الأهرام للطباعة والتغليف، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مينا فارما للأدوية، الملتقي العربي للاستثمارات، العربية للخزف، العبور للاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولية.