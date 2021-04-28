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الأمين العام للأمم المتحدة يطلق محادثات بشأن قبرص بمشاركة اليونان وتركيا وبريطانيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعات قصيرة مساء الثلاثاء مع زعماء قبرص المقسمة بسبب الحرب في مدينة جنيف السويسرية في محاولة لإحياء المحادثات نحو تسوية.

التقى جوتيريش مع رئيس القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسيادس وزعيم جمهورية القبارصة الأتراك الانفصالية في شمال الجزيرة إرسين تاتار، قبل إجراء المزيد من المناقشات التفصيلية المقررة اليوم الأربعاء. وقد تم تقسيم الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط على أسس عرقية في عام 1974 عندما أدى انقلاب استهدف الاتحاد مع اليونان إلى غزو تركي.

وتهدف الاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام في جنيف إلى قياس الاستعداد لاستئناف مفاوضات السلام الرسمية المتوقفة منذ عام 2017. كما سيحضر المحادثات وزراء خارجية تركيا واليونان وبريطانيا المستعمرة السابقة التي تحتفظ بقواعد عسكرية في الجزيرة.

ومن المرجح أن تراقب حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تأمل في تحسين العلاقات مع تركيا بعد شهور من التوتر، العملية بحثًا عن مؤشرات على استعداد أنقرة للمشاركة في المحادثات.

كما أن تركيا على خلاف مع حليف الناتو وجارتها اليونان بشأن الحدود وحقوق المعادن في شرق البحر المتوسط. يمكن أن توفر اجتماعات جنيف فرصة لمواصلة المشاورات بين البلدين على الرغم من التوقعات المنخفضة بشكل عام بشأن محادثات قبرص. تدعم تركيا نموذج الدولتين للجزيرة - وهي فكرة يقول القبارصة اليونانيون إنهم لن يقبلوها أبدًا لأنها ستضفي الشرعية على تقسيم البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن جوتيريس: "الأمين العام واقعي. هذه قضية يعرفها جيدًا. لقد شارك في المناقشات من قبل. لذا فهو واقعي".

بعد وصوله إلى جنيف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، غرد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "ستعمل المملكة المتحدة على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية القبرصية".

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