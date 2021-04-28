الأرصاد توجه نصائح للصائمين خلال الموجة الحارة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، حيث تشهد البلاد موجه حارة اعتبارًا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 32 درجة، بينما اعتبارًا من الغد تصل لـ 36-37 درجة ويستمر ذلك حتى الاثنين المقبل، منوهة بأن ارتفاع درجات الحرارة يكون مصحوب بنشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة على فترات من اليوم.



ووجهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، نصائح للصائمين، بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة تجنبًا للإصابة بضربات الشمس أو الاجهاد الحراري أو الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، مع تناول السوائل والمواد المرطبة بكثرة خلال فترة الافطار وتجنب الحلويات والأمطار لتجنب الشعور بالعطش، نافية وجود أي عواصف ترابية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

