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الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه سيتم تنفيذ وتطبيق منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية مشيرةً إلى أهمية تنفيذ المنظومة واستغلال المياه بالشكل الأمثل والذي يعد من أهم أولويات الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 الفًا و212 فدانًا حتى الآن منها 223 الفًا 212 فدانًا بالنظام السطحي و55 الفًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 53.92٪؜

وأكدت الوزارة، خلال البيان، أنه سيتم تنفيذ منظومة الري الحديث في 7 محافظات تشمل 115 ألف فدان بأسوان و50 ألف و306 أفدنة بالمنيا و37 ألفًا و166 فدان ببني سويف 37 الفًا بالفيوم و201 الفًا و528 فدان بالإسكندرية و30 ألف بمرسى مطروح و45 الفًا بشمال سيناء.

الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

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