موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز بثلاثية نظيفة أمام اجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مساء أمس الثلاثاء.





موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة في الدوري

ويلتقي فريق الهلال بنظيره الشباب، في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيحل ضيفًا على الليوث.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال والشباب، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة.





ويتبقى في مشوار الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لقاء وحيد فقط أمام شباب الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من شهر إبريل الجاري.



