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مناشدة من "مصر للطيران" للمسافرين إلى الإمارات

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ناشدت شركة مصر للطيران، المسافرين إلى إمارة الشارقة اعتبارًا من 1 مايو 2021 وإلى دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم 9 مايو 2021، ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة.

وأكدت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبو ظبي.

وأهابت مصر للطيران، بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الأوقات.

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