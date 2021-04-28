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تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن نسخة كورونا المتحورة في الهند

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:17 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

 

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

 

وكانت السلطات الصحية الهندية، سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.

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