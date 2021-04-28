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مؤمن زكريا: أمنيتي دخول نادي الـ100 في الدوري المصري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنياته بدخول نادي الـ100 في الدوري المصري الممتاز.

وتوقف مؤمن زكريا عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض، حيث يعاني من تصلب جانبي ضموري في العضلات.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "هدفي عندما أعود للملاعب أن أصل لمائة هدف في الدوري، قليلون من حققوا ذلك، حاليا رصيدي 70 هدفا وأخوض حاليا آخر مرحلة من العلاج".

وتابع: "اللقب الذي أتمنى التتويج به هو دوري أبطال إفريقيا، فهو البطولة التي كانت تنقصني".

وأضاف: "الأهلي عليه ضغوط في الموسم الجاري في دوري الأبطال، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، لذلك مهمته ليست سهلة".

وعن المواجهة التي تمنى خوضها، أكد: «لقاء ماميلودي صنداونز الذي خسره الأهلي في جنوب إفريقيا، تمنيت المشاركة وأنا أتابعه".

وانتقل مؤمن للحديث عن محمد صلاح نجم مصر وليفربول، قائلا: "صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه".

وعن لاعبه المفضل في الدوري المصري، أتم مؤمن زكريا: "محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد المنعم كهربا".

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