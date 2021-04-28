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القوى العاملة تعلن تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين بجدة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 آلاف و162 ريالا سعوديا بما يعادل 422 ألفا و857 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات كل من المواطن المصرى"محمود.ج.م.ع.أ"و"محمد.م.ع.أ"و"أحمد.ع.أ.ع" و"أشرف.م.ع.أ" و"عاطف.س.أس"، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمى: إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في التفاوض مع صاحب العمل "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى"محمود.ج.م.ع" وتحصيل 14261ريالا سعوديا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد باصدار تاشيرة خروج نهائي فى موعد أقصاه 20سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المكتب نجح فى تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى "محمد.م.ع.أ" المحكوم بها له وقيمتها 17166 ريالا من إحدي شركات الدواجن، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى"أحمد.ع.أ.ع" بمبلغ 31235 ريالا من إحدي الشركات التي يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصري"أشرف.م.ع.أ"بمبلغ 16000ريال من إحدى الفنادق، ومستحقات المواطن المصري "عاطف.س.أس" بمبلغ 22300 ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.

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