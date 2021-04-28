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محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق بالفيوم، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع - خلال الاجتماع - لتقرير مفصل بما تم تنفيذه من أعمال، بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشتى أنحاء المحافظة للعام المالي 2020 2021، ومتابعة موقف الطرق التي يجري رصفها بالخطة الحالية والعاجلة، بجانب الوقوف على المعوقات ـ إن وجدت ـ التى قد تتسبب في بطء تنفيذ الأعمال، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم، شدد على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، والتعامل بكل حسم مع الشركات المتخاذلة في تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الرصف، مع متابعتها أولًا بأول واستبدال الشركات غير الجادة منها بشركات جادة، لإنجاز الأعمال تبعًا للشروط الفنية والهندسية وتبعًا للجداول الزمنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من رصف طريقي الربع دائري والجلاء بأبشواي، وطريق دمو الفيوم من خلال الخطة العاجلة.

وأكد محافظ الفيوم على الجدية في تنفيذ أعمال الرصف بالخطة الحالية، لافتًا إلى أن الخطة ستشمل في العام المالي القادم 4 مراكز فقط، لدخول مركزي إطسا ويوسف الصديق في إطار المبادرة الرئاسية للتطوير، موجهًا بسرعة تنفيذ الخطة العاجلة، بجانب الخطة الحالية، ومتابعة معدلات التنفيذ بكافة مشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة، فضلًا عن متابعة إجراءات الصرف المالي بالخطة، مشددًا على تنفيذ أرصفة الطرق المزمع تنفيذها بواسطة البلدورات الثابتة، وضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية.

وكشف محافظ الفيوم، عن أن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي تشمل 47 مشروعًا بإجمالي أطوال 82،3 كم، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة للخطة، فضلًا عن المبالغ المخصصة لرد الشئ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل انتهاء السنة المالية، مؤكدًا على عدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على مختلف الجهات المتداخلة معها.

وتابع المتحدث الرسمي، بأنه تم ـ خلال الاجتماع ـ استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بخطة رصف الطرق للعام المالي 2020 2021، والتى تشمل: طريق مستشفى الزهراء بمنطقة باغوص، والطريق الدائري، وطريق دمشقين الفيوم، وطريق دمو الفيوم، وطريق الفيوم سنرو، وشوارع دار الرماد ونقطة مبارك وسعد زغلول، والشارع المتفرع من شارع المنطقة الأزهرية، والسلخانة والمدابغ بمدينة ومركز الفيوم.

كما تضم خطة الرصف، شارع الجلاء وطريق المصرف بأبو جنشو، وشارع عمر بن الخطاب، وطريق أبو شنب الخالدية، وطريق عبود الجيلاني، والربع دائري، وطريق جبر الكنيسة بمدينة أبشواي، وطريق أبوكساه عبود الملاحات، وطريق السبيل حتى مفارق الكنيسة، وطريق الرواشدية كحك بحري.

وفي طامية طريق دار السلام طامية، ورصف ميدان الساعة بمدينة طامية، وطريق معصرة صاوى كفر محفوظ، وطريق مطرطارس، وطريق أبو كليب سرسنا، وطريق الروبيات العسال العزيزية، وطريق براني، ومفارق الروضة، وفي مركز سنورس طريق سنورس بيهمو المزدوج، وطريق جرفس، وطريق مناشى الخطيب طبهار، وغيرها من الطرق المدرجة بالخطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد لقاءً مع رؤساء المدن عقب الاجتماع مباشرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أكد خلاله على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة من البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع سرعة الانتهاء من الرد على الشكاوى المحولة لمختلف مجالس المدن، فضلًا عن الشكاوى المحولة لمديريات الخدمات.
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف
محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية لتنفيذ خطة الرصف

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