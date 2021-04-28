Advertisements

مستشار الرئيس يكشف الأعراض الناتجة عن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، إنه منذ الإعلان عالميًا عن لقاحات كورونا، والدولة المصرية تسعى بكل الوسائل للحصول على أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين، منوهًا بأن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا توجد اي مشكلة في توفير التمويل المالي للحصول على اللقاحات، كما أن البعد السياسي مع الصين ساهم في توفير كم كبير من اللقاحات، إلى جانب توفير لقاحات من روسيا، مع توقيع عقود مع جهات عالمية مختلفة، كما أن هناك تواصل يومي مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير اللقاحات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن هناك عجز عالمي في إنتاج اللقاحات، مشيرًا إلى أن الدولة المنتجة لهذه اللقاحات استحوذت على عدد ضخم منها لمواطنيها، وكثير من الدول تعاني من عدم وجود اللقاحات، مشددًا على أن مصر نجحت في توفير اللقاح وهناك 5 لقاحات حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية، والتي لا تصدر موافقة على أي لقاح قبل التأكد من أمانه وفاعليته.

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحة، أن جميع الأعراض التي رصدت حتى الآن نتيجة تناول اللقاحات غير مقلقة وطبيعية فقد يعاني الحاصل على التطعيم من ارتفاع درجات الحرارة وألم مكان الحقن، وأعراض تشبه الأنفلونزا.

ونوه، بأن أزمة كورونا كشفت أن وجود إمكانيات وقدرات وطنية لإنتاج الأدوية واللقاح أمر هام وحيوي، منوهًا بأن مصانع الأدوية في مصر والبالغ عددها 152 مصنع غطوا احتياجات مصر من 99% من الادوية والعقاقير المستخدمة لعلاج كورونا، مشيرًا إلى أن شركة فاكسيرا تعمل منذ 100 عام لإنتاج بعض اللقاحات، وهي تؤهل حاليًا لتصنيع لقاحات كورونا، وهناك شركات أدوية أخرى على أرض مصر لديها خطوط إنتاج بها تقنيات تصنيع هذه اللقاحات، مع توقيع اتفاقات لتصنيع هذا اللقاحات، مشددًا على أن السعي لتوطين صناعة لقاحات كورونا في مصر يجري على قدم وساق.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى