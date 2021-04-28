مستشار الرئيس يكشف الأعراض الناتجة عن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، إنه منذ الإعلان عالميًا عن لقاحات كورونا، والدولة المصرية تسعى بكل الوسائل للحصول على أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين، منوهًا بأن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا توجد اي مشكلة في توفير التمويل المالي للحصول على اللقاحات، كما أن البعد السياسي مع الصين ساهم في توفير كم كبير من اللقاحات، إلى جانب توفير لقاحات من روسيا، مع توقيع عقود مع جهات عالمية مختلفة، كما أن هناك تواصل يومي مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير اللقاحات.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن هناك عجز عالمي في إنتاج اللقاحات، مشيرًا إلى أن الدولة المنتجة لهذه اللقاحات استحوذت على عدد ضخم منها لمواطنيها، وكثير من الدول تعاني من عدم وجود اللقاحات، مشددًا على أن مصر نجحت في توفير اللقاح وهناك 5 لقاحات حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية، والتي لا تصدر موافقة على أي لقاح قبل التأكد من أمانه وفاعليته.



وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحة، أن جميع الأعراض التي رصدت حتى الآن نتيجة تناول اللقاحات غير مقلقة وطبيعية فقد يعاني الحاصل على التطعيم من ارتفاع درجات الحرارة وألم مكان الحقن، وأعراض تشبه الأنفلونزا.



ونوه، بأن أزمة كورونا كشفت أن وجود إمكانيات وقدرات وطنية لإنتاج الأدوية واللقاح أمر هام وحيوي، منوهًا بأن مصانع الأدوية في مصر والبالغ عددها 152 مصنع غطوا احتياجات مصر من 99% من الادوية والعقاقير المستخدمة لعلاج كورونا، مشيرًا إلى أن شركة فاكسيرا تعمل منذ 100 عام لإنتاج بعض اللقاحات، وهي تؤهل حاليًا لتصنيع لقاحات كورونا، وهناك شركات أدوية أخرى على أرض مصر لديها خطوط إنتاج بها تقنيات تصنيع هذه اللقاحات، مع توقيع اتفاقات لتصنيع هذا اللقاحات، مشددًا على أن السعي لتوطين صناعة لقاحات كورونا في مصر يجري على قدم وساق.

