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الإسماعيلية تستعد لعيد الربيع بالمسطحات الخضراء

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل وخاصة مع حلول أعياد الربيع.

فقد أستكمل الأحياء الثلاثة خطة التطوير والتجميل بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة استعداداتهم لإستقبال أعياد الربيع، مع التركيز على الميادين الرئيسية.

تضمنت الأعمال طلاء بالدورات وحوائط مدخل نفق جمال عبد الناصر مع ملتقى النفق القديم، بلدورات شارع عرابي، وصيانة بلدورات شارع البلاجات ومحمد علي وأم كلثوم بحي أول، وتركيب البلدورات بتقاطع شارع البحري وشارع رضا.

كما تم استئناف العمل برسم اللوحة الفنية لممشى السكة الحديد ورفع كفاءة وتجميل وطلاء البلدورات وقص وتهذيب الأشجار وزراعة ٣٠ شتله بشارع شبين والدائري بنطاق حي ثان.

على جانب أخر تم إصلاح نظام ري نافورة التأمين الصحي وقص وتهذيب أشجار طريق صبري مبدي والبيارات وقصر الثقافة والبدء في ترميم أرصفه شارع شبين الكوم ومطرانيه الأقباط الأرثوذكس وطلاء البلدورات بطول الشارع التجاري وشارع شبين ومحيط مكتبة مصر العامة حسب المعايير الدولية.

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