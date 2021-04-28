Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 28-4-2021 أمام الجنيه المصري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 28-4-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر،وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى