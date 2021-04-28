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مصر للألومنيوم تتوقع أن تعود لربحيتها في العام المالي الجديد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:29 ص
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
محمد عصام
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قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تستهدف التحول إلى الربحية في العام المالي القادمة بقيمة 138 مليون جنيه، مقارنة بخسائر مقدرة 1 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري.

 

وكانت الشركة قد تحولت إلى الخسارة  في لأول مرة منذ تأسيسها في العام المالي 2019-2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وارجعت وقتها تلك الخسائر إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء في عملية الانتاج الذي أثر سلبا على تنافس منتجاتها بالأسواق  العالمية ، وتراجع حجم صادراتها إلى الأسواق الخارجية، وضعف أسعار معدن الألومنيوم بالبورصات العالمية، بالإضافة إلى تداعيات ازمة كورونا، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية  نتيجة تراجع معدلات العائد عليها.

 

وحتى نهاية  النصف الأول من من العام المالي الجاري تكبدت شركة مصر للألومنيوم نحو341 مليون جنيه خسائر بما تمثل نسبة 32% من الخسائر المتوقعة هذا العام.

 

واستندت مصر للألومنيوم  في بيانها عن الموازنة المالية التقديرة للعام المالي الجديد 2021-20222 إلى تحولها للربحية بناء علي  بارتفاع إيرادات الاستثمار إلى 336 مليون جنيه  مقابل 211 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020.

 

واشارت الشركة إلى أنها تستهدف في العام المالي الجديد تنفيذ استثمارات بقيمة 493 مليون جنيه سيتم تمويلها ذاتيا، موضحة انها نفذت حتى الآن 25% من الاستثمارات المعلن عنها في موازنة العام المالي الجاري 2020-2021 والبالغة 494 مليون جنيه.

 

واستهدفت الشركة في الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات نشاط 11 مليار جنيه،  وصادرات 6 مليار جنيه تستحوذ على 61% من إيرادات النشاط.


وبحسب مصر للالومنيوم فقد استندت في حساب تقديرات موازنة العام المالي الجديد، على اساس  1980 دولار للطن سعر  البيع الاساسي للمعدن، و101 قرشا تكلفة الكهرباء لكل كيلو وات ساعة.

 

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