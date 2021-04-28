محافظ القليوبية يتابع مشروع ممشى النيل ببنها

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور اللواء المهندس وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، لمتابعة أعمال إنشاء الممشى بالقطاع الثاني والثالث.



وناقش المحافظ نسب التنفيذ والمعوقات التي تتسبب في بطئ الأعمال، ووجه بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع بالكامل، مشيرا أن المحافظة تولي المشروع اهتماما بالغا، وهناك دعما كاملا من القيادة السياسية لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصري في رؤية نهر النيل كمتنفس حضاري لهم.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ الشركة المنفذة أن لا يقل عرض الممشى عن مسافه 5 متر في كل القطاعات، والتنسيق مع جهات الولاية في حالة وجود إشغال لسرعة دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.



وتابع المحافظ الاجتماع بجولة تفقدية للممشى تفقد خلالها المعوقات عند نادي الري حيث جرى التنسيق مع وكيل وزارة الري لتوسعة الممشى في هذه المنطقة إلى 5 متر، ونقل كابلات الكهرباء والبدء في إنشاء مدخل الممشى من أمام مبنى مجلس مدينة بنها.



وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد أحمد محمد من كلية هندسة شبرا، ورئيس مدينة بنها ووكيل وزارة الري والكهرباء ومديري عام الري ومركز معلومات الشبكات الأرضية والشئون الهندسية والطرق والمكتب الفني.