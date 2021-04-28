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كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالإسماعيلية وضبط الجانى

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ماتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقى بإحدى المناطق بطريق الإسماعيلية الصالحية القديمة بدائرة المركز، وحضور (إحدى السيدات وشخصين "شقيقين") لديوان مركز شرطة الإسماعيلية، وتعرفوا على الجثة وقرروا بأنها لزوج الأولى وهو (مالك محل عطارة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وأضافوا بخروجه من منزله بتاريخ 8 الجارى ولم يعد.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه على علاقة صداقة بالمجنى عليه وتربطه صلة قرابة بزوجة المجنى عليه وفـى الآونة الأخيرة أخبره المجنى عليه بتحصله على إحدى القطع الأثرية وقام بإقتراض مبالغ مالية منه لحين بيعها وإتفقا سويًا على التقابل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية لمقابلة أحد الوسطاء، وعقب تقابلهما إكتشف قيام المجنى عليه بالنصب والإحتيال عليه فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بعصا خشبية على رأسه فأودى بحياته ثم إستولى على حافظة نقوده وهاتفه المحمول وقام بإلقائهما بذات المنطقة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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