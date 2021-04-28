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عاجل.. مسلح بسكين يصيب 16 رضيعا في روضة أطفال بالصين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:35 ص
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بأن رجلا مسلحا بسكين أصاب 16 رضيعا ومربيتين في روضة أطفال بمدينة بايليو جنوب الصين.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق البلاد.

 

ووفقًا لوسائل إعلام رسمية، وقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي.

 

وقالت السلطات الصينية، إنها ألقت القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

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مسلح بسكين روضة أطفال الصين 16 رضيع

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