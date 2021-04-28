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محافظ المنوفية يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:39 ص
سناء عثمان
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تلقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
وناشد المحافظ أهالي وأبناء المحافظة، بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا علي صحتهم وسلامتهم، كما أشاد المحافظ بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين علي مستوي المحافظة، مؤكدًا حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
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