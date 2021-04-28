محافظ المنوفية يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل

تلقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.



