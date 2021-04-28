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"عملتي الدور بإتقان".. مصطفى قمر يُشيد بأداء داليا مصطفى في "فارس بلا جواز"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان مصطفى قمر بأداء الفنانة داليا مصطفى في مسلسله الجديد "فارس بلا جواز" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي 2021، وقام بتوجه رسالة شكر لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان مصطفى قمر مجموعة صور للفنانة داليا مصطفى من خلال كواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواز"، وعلق عليها قائلاً :"عروسة النهاردة اختي الغالية داليا مصطفى ودور العروسة الرياضية قوي لدرجة الهوس".

وتابع مصطفى قمر قائلاً:"أحسنتي يا داليا، عملتي الدور بإتقان وبراعة وخفة دم، ألف شكر يا داليا، نورتينا وشرفتينا".

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل.

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