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ضبط ٣٦ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 ص
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار) وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1271) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (158) حكم قضائى متنوع.
فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار) وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1271) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (158) حكم قضائى متنوع.
فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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