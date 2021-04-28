Advertisements

ضبط ٣٦ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار) وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1271) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (158) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى