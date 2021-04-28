بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية، ولكنه استثنى عددا من الفئات من قرار يوم الأحد المقبل كإجازة رسمية، تضمنت العاملين بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، وتضمن القرار استثناء كل من:





1- العاملون بخدمات النقل.





2- العاملون بالإسعاف.





3- العاملون بالمستشفيات.





4- العاملون بخدمات المياه والصرف الصحي.





5- العاملون بالكهرباء.



