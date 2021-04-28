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يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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نجحت شركة فايزر في الإعداد لدواء مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم، ما يمنح العالم، أمل جديد في الوقاية من الوباء اللعين دون الحاجة إلى المستشفى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا الذي يؤخذ عن طريق الفم.

١. طورت شركة فايزر اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالاشتراك مع شركة الأدوية الألمانية بيونتيك، اللقاح، والذي منحته إدارة الغذاء والدواء ترخيصا طارئا في ديسمبر.

٢. وهو أحد اللقاحات الثلاثة ضد المرض المعتمدة حاليا للاستخدام في الولايات المتحدة.

٣. تعمل شركة فايزر على اثنين من مضادات الفيروس، أحدهما عن طريق الفم والآخر عن طريق الحقن.

٤. وبدأت الشركة مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لعقار الفم أواخر الشهر الماضي.

٥. ويؤخذ الدواء عن طريق الفم، والذي قد يكون جاهزًا العام المقبل.

٦. ويمنع الدواء البروتياز، وهو إنزيم مهم يحتاج الفيروس إلى إعادة إنتاجه.

٧. ويمكنك الحصول على الدواء في المنزل ولست بحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

٨. الدواء يمكن أن يكون "وسيلة فعالة أكثر ضد الطفرات المتعددة" للفيروس.

وكانت شركة بيونتك الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا، أكدت أن لقاح فايزر الأمريكي الحالي فعال ضد السلالة المتحورة الحالية لفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة، نظرًا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

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