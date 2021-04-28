مقترح برلماني لتأهيل الخريجين للعمل بالقطاعات الفنية وسائقي قطارات بالسكك الحديدية

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة بشأن تأهيل خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العليا للعمل بالقطاعات الفنية وسائقي قطارات بسكك حديد مصر، وتم توجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.





وأوضح الجندي، في المذكرة المرفقة للمقترح البرلماني، أن قطاع السكك الحديدية يشهد أزمات طاحنة تكاد تعصف به في الآونة الأخيرة أدت إلى وقوع العديد من الحوادث المؤسفة، والتي ثبتت بنسبة كبيرة أن غالبيتها بسبب العامل البشري إما تقصيرا أو عدم تأهيل أو مخالفة للقواعد المهنية.





وأكد عضو لجنة الصناعة، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السكك الحديدية هي عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة بشكل سليم من النواحي العملية والعلمية والفنية والتقنية، والتكنولوجية للعمل بالوظائف الفنية بالهيئة وتحديدًا السائقين "، ومشرفي المحطات والقطارات، وملاحظي المزلقانات.





وأشار الجندي، إلى ضرورة إعادة تأهيل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات والحاصلين على المؤهلات العليا بشكل فني وتكنولوجي وتقني للعمل في القطاعات الفنية بالهيئة العامة لسكك الحديدية وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال بمختلف دول العالم، وذلك على غرار ما يتم العمل به في قطاع النقل الجوي والبحري.





وطالب عضو مجلس الشيوخ، أن يكون من ضمن ضوابط التعيين التي نتمناها بكافة الوظائف الفنية بذلك المرفق الحيوي وعلى رأسها السائقين بأن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات عليا إلى جانب اجتيازهم دورات تدريبية تأهيلية مكثفة خارجية "تبادل فني" بين مصر والدول الرائدة في هذا المجال قبل تعيينهم.



