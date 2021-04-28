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كشف ملابسات واقعة تشاجر شخصين بالقاهرة بإستخدام الأسلحة البيضاء

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الامنية، أنه ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم محل البلاغ) مصاب بجرح قطعى باليد، طرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وجروح قطعية بالجسم.. وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض الطرف الأول التنازل عن محضر سبق تحريره ضد شقيق الطرف الثانى لقيامه بالتعدى عليه، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، وقيام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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