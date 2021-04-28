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محافظ قنا: بروتوكول تعاون لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بأبوتشت 

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة إيجبت وان للإستثمار الزراعى لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية  بمركز أبوتشت بنظام التأجير بحق الانتفاع لمدة 25 عام بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة طبقًا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس خالد المشنب العضو المنتدب بشركة ايجبت وان.


وأوضح محافظ قنا أنه قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ممثلا عن شركة المياه والإعلامى خالد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت وان ممثلا عن الشركة،وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة مثل مياه الصرف المعالج من خلال تخصيص مساحات واسعة من الإراضى لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي معالج من تلك المحطات بشكل آمن.


وأضاف  الداودي أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة بضرورة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج واستخدام المساحات الصحراوية فى الزراعات طبقا للكود المصرى 501 لسنة 2015 ورفع العائد الاقتصادى من الصرف المعالج وفى اطار خطة الدولة نحو التوسع في التشجير وزراعة الغابات لمواجهة خطر التغير المناخي وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

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